У нищего пакистанца нашли миллиарды на счету

Следователи обнаружили на банковском счете продавца мороженого из пакистанского города Карачи миллиарды рупий, о которых их владелец ничего не знал. Об этом сообщает портал Carbonated.TV.
На счету Мухаммада Абдула Кадира оказалось 2,3 миллиарда пакистанских рупий (18,6 миллиона долларов. — Ред.), причем сам мужчина зарабатывал всего около четырех долларов в день. По его словам, он ничего не знал о деньгах, счет открыли по копии удостоверения личности.
«Я самый невезучий человек в мире. Когда я узнал, что на моем счету лежит такая сумма, денег уже там не было», — сказал он.
Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что мужчина действительно не имел отношения к переводу средств, так как он неграмотен и не мог подписать документы.
В ходе расследования обнаружили по меньшей мере 77 аналогичных счетов, через которые прошло в общей сложности более 280 миллионов долларов. В причастности к созданию схемы по отмыванию денег подозревается экс-президент Пакистана Асиф Али Зардари, сообщает издание.
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