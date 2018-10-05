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Apple сделала невозможным ремонт некоторых «маков» сторонними сервисами

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Apple сделала невозможным ремонт некоторых «маков» сторонними сервисами

Компания Apple начала применять новые программные инструменты для диагностики MacBook Pro и iMac Pro, которые препятствуют ремонту устройств в неавторизованных сервисных центрах. Если в ходе починки ноутбука или «аймака» был затронут один из ключевых компонентов, без запуска диагностической программы они могут быть полностью заблокированы.

Например, работа MacBook Pro может быть «заморожена», если на нем будет заменен неисправный экран, материнская плата, клавиатура, трекпад или сканер отпечатков пальцев Touch ID, на моноблоках iMac Pro — «материнка» или модуль флеш-памяти.

Снять блокировку смогут только официальные партнеры Apple, имеющие доступ к программе Apple Service Toolkit 2. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на внутренний документ компании.

Новые правила обусловлены заботой Apple о безопасности данных пользователей и касаются только iMac Pro и «макбуков» 2018 года выпуска. Эти модели оснащены чипом T2 с сопроцессором Secure Enclave, который отвечает за шифрование SSD-накопителя, работу функции «Безпасная загрузка» (удостоверяет загрузку надежной ОС), хранение отпечатков Touch ID и другой конфиденциальной информации.

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В то же время от политики Apple в отношении неавторизованного ремонта могут пострадать мелкие сервис-центры и жители отдаленных регионов, рядом с которыми нет сертифицированных партнеров и фирменных магазинов Apple Store. Более того, когда iMac Pro и 2018 MacBook Pro устареют, их нельзя будет вообще нигде починить.

Apple, MacBook
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Пятница, 5 октября 2018
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