Tesla за неделю подешевела на $10 млрд

Акции американского производителя электрокаров Tesla Inc. к закрытию торгов в понедельник оказались на минимуме с марта 2017 г. Рыночная капитализация компании сократилась более чем на $10 млрд за неделю, пишет Bloomberg.
Акции Tesla резко подешевели из-за иска, поданного американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) после сообщения Илона Маска о планах сделать компанию частной. Ведомство заявило, что основатель Tesla намеренно ввела акционеров в заблуждение.
Позднее твиты Маска с выпадами против SEC, которую он назвал «комиссией по обогащению спекулянтов» (Shortseller Enrichment Commission), оказали дополнительное давление на акции Tesla.
Нелестное сравнение компании с обанкротившимся в ходе финансового кризиса 2008 г. банком Lehman Brothers Holdings Inc. еще больше уменьшило ее капитализацию.
Акции Tesla в понедельник снизились пятую сессию подряд, упав на 4,3% до минимума более чем за 18 месяцев.
Инвесторы продолжают наказывать Tesla, несмотря на то что ее Model 3 становится одним из самых продаваемых седанов в Америке. В минувшем квартале компании удалось превысить прогнозы по поставкам электромобилей. Tesla в III квартале поставила 83,5 тыс. автомобилей: 55,84 тыс. Model 3, 14,47 тыс. Model S и 13,19 тыс. Model X.
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