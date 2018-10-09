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МВФ ухудшил оценку перспектив экономики Украины

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МВФ ухудшил оценку перспектив экономики Украины

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики снизил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,4% с 4%, однако улучшил этот показатель к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%.

Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт - до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%. Прогноз роста потребительских цен к концу 2018 года остался неизменным, тогда как к концу 2019 года улучшен до 6,2% с 6,5%.

Фонд также улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,1% с 3,7% ВВП, в то же время на 2019 год ухудшил до 3,9% с 3,5% ВВП. В пятилетней перспективе ожидается снижение дефицита текущего счета платежного баланса до 3,1% (в апреле прогнозировался рост до 4%).

Кроме того, эксперты МВФ пересмотрели прогноз уровня безработицы в Украине: оценка на 2018 год ухудшена до 9,4% с 9,2%, на 2019 год – до 9,2% с 8,8%.

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Напомним, ВВП Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% в годовом измерении.

ВВП, МВФ
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