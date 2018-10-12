Singapore Airlines выполнила самый длинный в мире регулярный рейс

В международном аэропорту Newark Liberty (США) приземлился пассажирский самолет компании Singapore Airlines, который совершил почти 18-часовой беспосадочный перелет из Сингапура в Нью-Йорк. Об этом сообщает CNN, корреспондент которого находился на борту лайнера.
Рейс SQ22 преодолел 16,7 тыс. км над Тихим океаном, Канадой и США за 17 часов 25 минут. По первоначальным оценкам, путешествие должно было продлиться 19 часов. Самолет вылетел из аэропорта Jewel Changi 11 октября в 23:35 по местному времени (18:35 по Киеву) и приземлился в 05:24 по восточному времени США (EST) 12 октября (12:24 по Киеву).
Перелет совершал пассажирский Airbus A-350-900 модификации сверхбольшой дальности Ultra Long Range (ULR). В нем 67 кресел бизнес-класса и 94 — категории эконом-премиум. Обычного эконом-класса в этой версии самолета нет. Сам лайнер и обслуживание пассажиров на борту устроены так, чтобы минимизировать любой дискомфорт от почти суточного перелета. В самолете высокие потолки, большие иллюминаторы, низкий по сравнению с другими лайнерами уровень шума. Пассажирам предлагают посмотреть во время полета более 1 тыс. различных фильмов и воспользоваться интернетом. В распоряжении путешественников также меню из нескольких блюд.
Согласно данным на сайте Singapore Airlines, место в бизнес-классе на рейс 15 октября стоит от $5,7 тыс., в классе премиум — от $2,1 тыс.
До 2013 года Singapure Airlines уже совершал беспосадочные перелеты между Сингапуром и Нью-Йорком, однако вынужден был отказаться от него из-за высокой стоимости обслуживания. Вместо этого авиакомпания предложила рейс, который совершал дополнительную пересадку во Франкфурте.
Лидером по сверхдальним перелетам является рейс Гонконг — Лондон, совершенный на Boeing 777-200 в 2005 году, однако этот рейс не был регулярным. Дальность его полета составила 21,6 тыс. км, а проведенное в воздухе время — 22 часа 40 минут. Рекордсменом по регулярным рейсам до Singapore Airlines была Qatar Airlines, которая в феврале 2017 года совершила рейс из Дохи в Окленд (время в пути составило 17 часов 40 минут, протяженность полета — 14,5 тыс. км).
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016