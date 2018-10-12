Депутаты хотят перенести День независимости на январь

Группа внефракционных народных депутатов подала в Верховную Раду проект закона, которым предлагает перенести праздник независимости на 22 января. В этот день в 1918 году Центральный совет Украинской народной республики (УНР) провозгласил IV Универсал, тем самым «восстановив национальную государственность украинской нации». Об этом сообщает UBR.ua.
Именно эту дату, уверены они, и следует называть истинным днем Независимости. А значит, ее нужно сделать общегосударственным выходным и отмечать всей страной, что и предложено в проекте № 9193. При этом отказываться от нынешнего праздника 24 августа они тоже не намерены. А лишь предлагают переименовать его в «День восстановления государственности».
Если большинство депутатов прислушаются к аргументам авторов инициативы, и без того полурабочий январь превратится в череду сплошных праздников. Ведь к двум выходным 1 и 7-го числа, прибавится еще и нерабочий день 22 января. Если же учесть, что народные гуляния начнутся еще 25 декабря, когда в Украине отмечают католическое Рождество, полноценная работа в стране остановится на целый месяц.
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А типа больше делать нечего, кроме как праздники переносить и устраивать...Идиоты!