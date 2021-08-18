Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний.

«На ней (сессии) будет рассматриваться проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении международного сотрудничества в рамках „Крымской платформы“ для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775)», — написала Туний в Facebook в среду.

По ее словам, внеочередная сессия Верховной Рады начнется в 16.00, созывается по требованию 156 народных депутатов.