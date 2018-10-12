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Британская принцесса вышла замуж за бывшего официанта

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Британская принцесса вышла замуж за бывшего официанта

Принцесса Евгения Виктория Елена Йоркская, шестая по счету внучка королевы Елизаветы II и девятая в очереди претендентов на британский престол, вышла замуж за виноторговца Джека Бруксбэнка. Их свадьба состоялась в той же часовне Святого Георгия Виндзорского замка, где 19 мая сочетались браком принц Гарри и Меган Маркл.

Мужем и женой принцессу и ее избранника объявил духовный глава канонов часовни Святого Георгия в Виндзорском замке Дэвид Коннер.

Принцесса Евгения родилась в 1990 году, она младшая дочь второго сына Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю. Евгения — первая за последние полвека принцесса, в полном имени которой есть имя Виктория. Правившая Британией в XIX веке королева Виктория просила, чтобы в полные имена ее потомков по женской линии включалось имя Виктория, однако среди имен нынешней королевы (а равно и ее дочерей и внучек) оно не упоминается.

Джеку Бруксбэнку 32 года, он считается потомком баронетского рода и очень отдаленным родственником принцессы Евгении (ее мать, герцогиня Йоркская — праправнучка женщины, которая была дочерью прапрадеда Джека). С принцессой Бруксбэнк познакомился семь лет назад на горнолыжном курорте в Швейцарии. В то время Бруксбэнк, решивший сделать карьеру в ресторанно-гостиничном бизнесе, еще работал официантом, в последующие годы он постепенно поднимался по карьерной лестнице, став в конце концов управляющим престижного лондонского ночного клуба Mahiki, завсегдатаями которого называли в том числе принцев Уильяма и Гарри. Позднее он покинул свой пост и решил заняться виноторговлей.

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Несмотря на родство с титулованными особами, сам Бруксбэнк титула не имеет, а это значит, что их с Евгенией дети должны стать простолюдинами (титул, который принцесса носит как внучка королевы, к ее потомкам перейти не может, а сама она не может унаследовать герцогский титул своего отца). В 2016 году британские СМИ сообщали, что герцог Йоркский обратился к королеве с просьбой возвести будущих мужей своих дочерей в графское достоинство.

Великобритания, Елизавета II, принцесса
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