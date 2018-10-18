Нацбанк повысил курс гривны

Нацбанк Украины на четверг, 18 октября, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку — до 27,9169 грн за доллар против 27,9300 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,1882 грн против 32,3625 грн накануне.