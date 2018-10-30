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На ProZorro заработала система автоматического поиска подозрительных закупок

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На ProZorro заработала система автоматического поиска подозрительных закупок

Система электронных торгов ProZorro запустила механизм риск-индикаторов, позволяющих выявить нарушения в закупках без их остановки, сообщил заместитель главы Государственной аудиторской службы (ГАСУ) Александр Шкуропатов.

«В тестовом режиме система работает где-то полтора месяца. В штатном режиме запустим ее на этой неделе», — сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Информация системы автоматического поиска подозрительных закупок будет поступать в Госаудитслужбу, система будет реагировать на 35 риск-индикаторов. После срабатывания одного или нескольких из них служба будет принимать решение о проведении мониторинга.

«Госаудитслужба будет нацелена на предупреждение нарушений», — отметил Шкуропатов.

До этого Госаудитслужба могла реагировать на нарушения только после проведения торгов, а обмен информацией между заказчиками и контроллерами происходил только в бумажном виде.

Новый механизм мониторинга предусматривает запросы информации в электронном виде, без непосредственного контакта с заказчиком, пояснил он.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон о мониторинге публичных закупок (№ 4738-д), который расширяет полномочия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в сфере публичных закупок.

Закон обязывает заказчиков закупки реагировать на рекомендации и замечания Госаудитслужбы.

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Закон предусматривает интегрирование в систему электронных торгов ProZorro механизма риск-индикаторов, которые должны автоматически искать подозрительные закупки, которые будут попадать в очередь на проверку ГАСУ. Кроме срабатывания системы риск-индикаторов, поводом для проверки закупки могут стать обращения общественных активистов, журналистов или представителей органов власти и местного самоуправления. Аудиторы также смогут инициировать проверку любой закупки.

Если заказчик не устранит нарушения и не аргументирует своих действий, ГАСУ сможет принять провести комплексную проверку закупки и наложить соответствующие штрафы по решению суда.

госзакупки, ProZorro
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