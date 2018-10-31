Умер украинский писатель и киносценарист Богдан Жолдак

В возрасте 70 лет умер украинский писатель, драматург и киносценарист Богдан Жолдак. Об сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«Тяжелое известие. Как мне сообщил Василий Трубай, только что (после 16:00) внезапно умер Богдан Жолдак (оторвался тромб). Царство Небесное, друг Богдан. Мы запомним тебя как мощного мастера слова и непревзойденного жизнелюба», — написал Сидоржевский на своей странице в соцсети Фейсбук вреду.

Богдан Жолдак родился 13 февраля 1948 года в Киеве.

Был ведущим нескольких телевизионных программ на УТ-1 и канале «1+1» и еженедельной радиопередачи на Первом канале Национального радио.

Работал на киностудии «Рось», преподавал сценарное мастерство на кинофакультете Киевского государственного института театрального искусства им.Карпенко-Карого.

Член Национального союза писателей Украины и Национального союза кинематографистов Украины.

Автор книг «Горячая Арктика», «Гальманах», «Пакостные тапочки». Автор сценариев фильмов «Ведьма», «Казаки идут!», «Иван и кобыла», «Дорога на Сечь» и др.