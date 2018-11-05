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У следствия достаточно материала, чтобы раскрыть убийство Гандзюк, - полиция

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У следствия достаточно материала, чтобы раскрыть убийство Гандзюк, - полиция

В Национальной полиции считают, что следствие имеет достаточно материалов для раскрытия убийства советника мэра Херсона активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сказал заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев журналистам в Киеве 5 ноября.

«Я убежден, что с учетом тех материалов, которые сегодня Национальная полиция передала в производство следователя Службы безопасности Украины, будет достаточно, чтобы своместными усилиями доказать вину в том числе и заказчиков», — сказал Бушуев.

Он подчеркнул: поскольку уголовное производство, которое касалось компетенции Национальной полиции, сейчас передано следователю СБУ, все комментарии, касающиеся указанных производств будут предоставляться исключительно с разрешения и в пределах, определенных следователем СБУ.

«Считаю, кто бы ни был заказчиком, он должен понести ответственность, настолько суровую, насколько это предусмотрено законом, если это вообще возможно измерить строгостью закона», — добавил Бушуев.

Замглавы Нацполиции также отметил, что смерть Гандзюк — большая трагедия для всего украинского общества и она не должна быть поводом для каких-либо политических передергиваний или пиара.

В свою очередь Служба безопасности Украины подтверждает, что Генеральная прокуратура решением 5 ноября поручила дальнейшее расследование дела об умышленном убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк Главному следственному управлению СБУ.

В то же время там указывают, что по состоянию на 16.00 понедельника уголовное производство в орган досудебного расследования еще не поступило.

«Уверяем, что сотрудники СБУ сделают все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки установить и задержать заказчика этого дерзкого преступления», — говорится в сообщении СБУ.

Там также отмечают, что «дело не имеет никаких ограничений, предусмотренных законом „О государственной тайне“, кроме ограничений предусмотренных статьей 222 УПК Украины, регламентирующей порядок, пределы и способ разглашение данных досудебного производства».

Граждан, располагающих информацией, которая может помочь следствию, призывают сообщать ее по телефону горячей линии 0 800 501 482.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Гандзюк перенесла более десяти операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева.

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября — информацию об этом обнародовали в FB-сообществе «Кто заказал Катю Гандзюк?», которое создали и вели друзья Катерины.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

убийство, следствие, Екатерина Гандзюк
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