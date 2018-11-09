Гривна перестала укрепляться

Национальный банк Украины на пятницу, 8 ноября 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки - до 27,9267 грн за доллар против 27,89696 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,9035 грн против 32,0452 грн накануне.

Отметим, что Национальный банк купил в октябре на межбанке 268,5 миллиона долларов. Это на 144 млн долларов или в 2,15 раза больше, чем в сентябре.

Объем продажи валюты сократился на 4,2 млн долларов или 5,7% - до 70 млн долларов.

Чистая скупка валюты Нацбанком составила 198,5 млн долларов.