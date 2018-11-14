Войти
Порошенко все еще готов встретиться с епископами УПЦ, но на «своей» территории
позиция
Порошенко все еще готов встретиться с епископами УПЦ, но на «своей» территории
Трамп про идею Макрона о европейской армии: «В Париже дважды учили немецкий»
позиция
Трамп про идею Макрона о европейской армии: «В Париже дважды учили немецкий»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

vox populi
RSS

Жители Калгари проголосовали против проведения в городе Олимпиады 2026 года

304

Жители канадского Калгари во вторник на референдуме высказались против продолжения борьбы города за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Таковы предварительные данные плебисцита, которые стали известны телеканалу CBS.

Голосование закончилось в 5:00 по Киеву. Первые данные стали поступать после 7:00. Согласно им, из 304,7 тыс. принявших участие в референдуме жителей Калгари против проголосовали 56,4% участников плебисцита.

Ранее мэрия Калгари, руководство провинции Альберта и представители федеральных властей достигли соглашения о финансировании Оттавой зимних Олимпийских игр 2026 года в случае победы канадской заявки на их проведение, но сначала решение по поводу борьбы за право принимать Игры должны были принять сами жители города на референдуме.

9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Ими стали Калгари, итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.

Читайте также: Бриллиант Pink Legacy поставил новый мировой рекорд

Выборы столицы Игр-2026 пройдут в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.

Канада, Олимпиада, Калгари
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 ноября 2018
Вторник, 13 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Рольф Добелли
Рольф Добелли
писатель

Почему стоит перестать читать новости

СМИ кормят нас разной ерундой, лакомыми кусочками, которые на самом деле не касаются нашей жизни и не требуют мышления. Вот почему мы почти не ощущаем насыщения. В отличие от книг и длинных журнальных статей (которые требуют осмысления), мы можем проглотить безграничное количество новостей, этаких конфеток для ума. Сегодня мы достигли той же точки в отношении информации, на которой стояли 20 лет назад в отношении пищи. Мы начинаем осознавать, насколько новости могут быть токсичными.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016