Жители Калгари проголосовали против проведения в городе Олимпиады 2026 года

Жители канадского Калгари во вторник на референдуме высказались против продолжения борьбы города за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Таковы предварительные данные плебисцита, которые стали известны телеканалу CBS.
Голосование закончилось в 5:00 по Киеву. Первые данные стали поступать после 7:00. Согласно им, из 304,7 тыс. принявших участие в референдуме жителей Калгари против проголосовали 56,4% участников плебисцита.
Ранее мэрия Калгари, руководство провинции Альберта и представители федеральных властей достигли соглашения о финансировании Оттавой зимних Олимпийских игр 2026 года в случае победы канадской заявки на их проведение, но сначала решение по поводу борьбы за право принимать Игры должны были принять сами жители города на референдуме.
9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Ими стали Калгари, итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.
Выборы столицы Игр-2026 пройдут в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016