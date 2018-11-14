Жители Калгари проголосовали против проведения в городе Олимпиады 2026 года

Жители канадского Калгари во вторник на референдуме высказались против продолжения борьбы города за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Таковы предварительные данные плебисцита, которые стали известны телеканалу CBS.

Голосование закончилось в 5:00 по Киеву. Первые данные стали поступать после 7:00. Согласно им, из 304,7 тыс. принявших участие в референдуме жителей Калгари против проголосовали 56,4% участников плебисцита.

Ранее мэрия Калгари, руководство провинции Альберта и представители федеральных властей достигли соглашения о финансировании Оттавой зимних Олимпийских игр 2026 года в случае победы канадской заявки на их проведение, но сначала решение по поводу борьбы за право принимать Игры должны были принять сами жители города на референдуме.

9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Ими стали Калгари, итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.

Выборы столицы Игр-2026 пройдут в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.