Глава Генштаба Великобритании назвал Россию большей угрозой, чем «Исламское государство»

Россия представляет для Великобритании более серьезную угрозу, чем «Аль-Каида» и «Исламское государство». С таким утверждением в интервью газете The Daily Telegraph выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.
«Россия сегодня, бесспорно, представляет собой гораздо большую угрозу нашей национальной безопасности, чем угрозы, исходящие от исламских экстремистских группировок, таких как „Аль-Каида“ и „Исламское государство“ (ИГ)», — сказал генерал в своем первом интервью после вступления в июне в должность командующего сухопутными силами страны. По утверждению Карлтон-Смита, Россия «продемонстрировала, что готова применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».
«Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места, где бы они их ни обнаруживали», — добавил начальник британского Генштаба. Он отметил, что Москва стала предпринимать «систематические усилия в исследовании и использовании уязвимых сторон Запада, особенно в некоторых нетрадиционных областях». К таковым Карлтон-Смит отнес киберпространство и возможности ведения подводных боевых действий.
По его словам, Великобритания и ее союзники не могут благодушно взирать на угрозу, якобы исходящую от России, и оставлять ее без ответа. «Самым важным ответом России применительно к обычным видам вооружений является продолжение укрепление потенциала и согласованности действий НАТО», — заявил Карлтон-Смит.
Британский генерал также выразил скептическое отношение к идее создания единых европейских вооруженных сил, предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как и к любой другой инициативе, способной ослабить эффективность НАТО. Ведь, по словам Карлтон-Смита, именно Североатлантический альянс является опорой европейской безопасности.
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