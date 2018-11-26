НАТО призвало Россию освободить украинских моряков и вернуть корабли

НАТО призвало Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в ходе воскресного инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеплановой встречи Комиссии НАТО — Украина, посвященной данному вопросу.

«Нет никаких оправданий применения сил Россией сил против украинских кораблей. НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли», — заявил Столтенберг.

Ранее в понедельник генсек НАТО и президент Украины Петр Порошенко обсудили инцидент в Керченском проливе по телефону.

Напомним, накануне в Азовском море произошел инцидент с артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовым буксиром «Яны Капу» ВМС Украины. Российские пограничники открыли огонь по украинским кораблям. В результате обстрела пострадали три моряка, а судна были захвачены россиянами.