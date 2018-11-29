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Кабмин обязал оценщиков платить «прокладкам» из окружения нардепа Яценко

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Кабмин обязал оценщиков платить «прокладкам» из окружения нардепа Яценко

Кабинет министров закрепил введение Фондом госимущества платных посредников при доступе к государственной базе данных отчетов об оценке недвижимости. Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина № 971 от 21 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление № 358 от 21 августа 2014 года «Некоторые вопросы реализации положений Налогового кодекса Украины относительно оценки имущества».

Постановлением № 358 ранее было установлено, что отчеты об экспертной денежной оценке вносятся в единую базу бесплатно, а Фонд государственного имущества обязан обеспечить «предоставление беспрепятственного и бесплатного доступа к информации, содержащейся в единой базе данных отчетов об оценке» субъектам оценочной деятельности, нотариусам и контролирующим органам.

Внесенными же изменениями установлено, что «информация из отчета об оценке имущества, отчета об экспертной денежной оценке земельных участков... вносится в единую базу данных отчетов об оценке через авторизованные электронные площадки в соответствии с порядком ведения единой базы данных отчетов об оценке, который утверждается Фондом государственного имущества».

Накануне пресс-служба Минэкономразвития сообщала, что глава министерства Степан Кубив поручил создать рабочую группу, которая должна, среди прочего, обязать Фонд госимущества ограничить размер комиссии авторизованных электронных площадок за услуги внесения или проверки информации в Единую базу на уровне 0,01 прожиточного минимума (18,53 грн с 1 января 2019 года). Сейчас эта единоразовая комиссия превышает 500 грн.

Однако сейчас это сообщение удалено с официального сайта правительства.

Отметим, после принятия Кабмином постановления № 971 от 21 ноября, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 23 ноября одобрил предложения Кабинету министров пересмотреть нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы создания, функционирования и внедрения Единой базы данных отчетов.

«Стоимость услуг электронных площадок не регулируется государством и фактически оплачивается заказчиками услуги оценки имущества. При этом в действиях авторизованных сегодня четырех электронных площадок усматриваются признаки похожих действий, в том числе связанные с установлением одинаковых цен на услуги, вопрос обоснованности которых остается открытым», — признали в АМКУ.

Напомним, по данным журналистских расследований, летом Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников («авторизованные электронные площадки»), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

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После публикаций в СМИ, в конце августа ФГИ авторизовал четвертую электронную площадку для проверки оценочной стоимости недвижимого имущества, но она оказалась связана с первыми тремя.

По словам самих оценщиков, эти площадки не предоставляют никакого дополнительного сервиса, кроме пересылки данных из одной точки в другую, однако взымают плату за свои услуги. По подсчетам СМИ, за первый месяц сайты-посредники заработали минимум 23 млн грн.

Ранее оценщики тоже отчитывались в Фонд, но бесплатно — через портал, который администрировал сам Фонд.

Кабмин, оценка, Антон Яценко
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