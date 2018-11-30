Захваченных в Черном море украинских офицеров переводят в СИЗО Москвы

Украинских морских офицеров с кораблей Военно-морских сил Украины, захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу «уполномоченный по правам человека в Республике Крым» Людмила Лубина.

«Командный состав переводят в Москву Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей [которые будут вести дела задержанных]», — сказала она.

Напомним, что ранее они и другие члены экипажа были арестованы крымскими судами на два месяца.