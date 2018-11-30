Нелегальные мигранты из США обошлись Канаде в $255 млн

Налогоплательщики Канады заплатили за выявление, размещение и оформление различных документов незаконным мигрантам из США более 340 млн канадских долларов ($255 млн). Об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на независимого бюджетного аналитика парламента Канады Ива Жиру.

По его данным, речь идет только о периоде времени с апреля 2017 года по март 2018 года, когда канадско-американскую границу пересекли свыше 24 тыс. нелегалов. Таким образом, только за одного мигранта налогоплательщики заплатили более 14 тыс. канадских долларов ($10,5 тыс.). Согласно прогнозу, в 2019-2020 годах затраты на задержание и оформление различных документов нелегалам из США обойдется бюджету Канады уже в 396 млн канадских долларов ($298 млн).

По мнению правозащитников, в 2017 году после указов президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики Соединенные Штаты перестали быть безопасной страной для беженцев, поэтому нелегалов больше нельзя депортировать из Канады без веских на то оснований.

В октябре агентство The Canadian Press, в распоряжении которого оказались внутренние документы канадского министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства, сообщило, что нелегальные переселенцы из США на самом деле продолжают прибывать в Канаду из-за несовершенства миграционного договора между двумя странами. Согласно документу, лица, ищущие защиты, могут быть депортированы, если только попали в Канаду через официальные пункты въезда, что стимулирует мигрантов на незаконное пересечение границы.

Согласно последним данным, с начала 2017 года в Канаду из США незаконно попали свыше 34 тыс. человек. При этом были депортированы только 400 человек, вопрос о выдворении рассматривается еще в отношении 900 мигрантов. По словам самих переселенцев, в Канаду они бегут, опасаясь депортации из США по причине жесткой иммиграционной политики Трампа. Большинство из них — это выходцы из Гаити, Нигерии, Турции, Сирии, Эритреи, Йемена, Судана, Джибути и Пакистана.