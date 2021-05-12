На южной границе США задержали рекордное число нелегалов

Число нелегальных мигрантов, задержанных в апреле на границе США с Мексикой, составило 178 622, что является рекордно высоким месячным показателем за последние 20 лет. Об этом со ссылкой на данные американской Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) сообщила во вторник вечером газета The Hill.

«CBP по-прежнему фиксирует большой приток нелегальных мигрантов на юго-западной границе, — приводит издание заявление представителя таможенно-пограничной службы Троя Миллера. — День за днем CBP спасает мигрантов, оставляемых преступными группами в труднопроходимой местности без воды и продуктов на верную смерть

В качестве «позитивного момента» в закрепившейся тенденции к увеличению притока мигрантов в США с приходом администрации Джо Байдена газета отметила то, что за прошедший месяц, число людей, пытающихся перебраться в страну через ее южную границу, возросло «лишь на 3% по сравнению с мартом». Еще одной приятной для Белого дома новостью, как полагает издание, станет снижение на 9% — с 15 918 в марте до 13 962 в апреле — числа малолетних мигрантов, задержанных на территории страны без сопровождения взрослых.

«Апрельские показатели, вероятно, будут с облегчением восприняты в администрации Байдена, на которую в начале года обрушилась лавина критики за рост числа нелегальных пересечений границы и числа несовершеннолетних мигрантов, оказавшихся на попечении властей», — пишет газета.

На сегодняшний день число этих малолетних нелегалов, содержащихся в участках пограничной службы, составляет, по данным издания, около 500 человек против 5 700 — в начале года. На попечении Министерства здравоохранения и социальных служб США — в приютах и различных центрах — находятся более 20 000 детей и подростков. По закону их нельзя, в отличие от взрослых нелегальных мигрантов, выдворить из страны.

Администрация Байдена подвергается критике за резкий рост притока нелегальных мигрантов в страну. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома. Особо жестко Байдена критиковали за несовершеннолетних мигрантов, содержавшихся, как было заявлено, фактически на положении преступников или заключенных.