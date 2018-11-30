Захваченных украинских моряков поместили в «Лефортово»

Украинских военных моряков, арестованных крымскими судами якобы за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву. 21 человек находится в СИЗО «Лефортово», еще трое — в больнице «Матросской тишины». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиеву.

Напомним, что 25 ноября катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» были заблокированы российской береговой охраной, их протаранил сторожевой корабль «Дон». Украинские корабли и экипаж были захвачены, при этом ранения получили трое украинцев.

В Украине действия России расценили как акт агрессии, Верховная Рада ввела на 30 суток военное положение в 10 регионах. В поддержку Украины выступили страны Европы и США. Президент Дональд Трамп отменил планировавшуюся встречу с Владимиром Путиным.