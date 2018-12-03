НАТО реагирует на усиление российских вооруженных сил пропорционально и взвешенно, – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что альянс внимательно следит за изменениями в военном потенциале России, включая ее ракеты средней дальности.
«Мы внимательно следим за военным строительством России и анализируем его. Вот почему мы прибегли к самой крупной со времен окончания „холодной войны“ адаптации и переброске (на территории Европы — ИФ) наших сил», — сказал он на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран НАТО.
«Мы также внимательно оцениваем российские (ракеты — ИФ) средней дальности и мы примем необходимые решения, чтобы гарантировать наличие у нас реальных средств сдерживания и защиты», — добавил он.
Вместе с тем генсек отметил, что альянс не стремится «зеркально» отвечать на усиление российских вооруженных сил. «Мы не стремимся отвечать зеркально. Мы реагируем пропорционально и взвешенным образом», — заявил Й.Столтенберг.
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