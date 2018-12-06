США намерены отправить военный корабль в Черное море

США намерены ввести в Черное море корабль в связи с инцидентом в Керченском проливе между Россией и Украиной, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Вашингтон намерен сделать это в ответ на агрессивные действия России в отношении Украины. США, по словам источников телеканала, уведомили по дипломатическим каналам Турцию о намерении послать военный корабль в соответствии с требованиями конвенции Монтрё 1936 года.
По ней в черноморской акватории не могут находиться суда воюющих держав. Кроме того, любые военные суда нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более 21 дня.
В последний раз в Черное море корабль ВМС США заходил в августе. Это был десантный корабль USNS Carson City (T-EPF 7).
Инцидент между военными кораблями России и Украины произошел 25 ноября в Керченском проливе. Три украинских бронекатера и буксир были обстреляны, захвачены и приведены в порт Керчи вместе с экипажами российскими пограничниками после попытки пройти в Азовское море. Украинские военнослужащие были арестованы на два месяца.
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