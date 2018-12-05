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ОПЗ могут передать в управление американской компании

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ОПЗ могут передать в управление американской компании

Ситуация на Одесском припортовом заводе продолжает ухудшаться, поэтому к его кризисному контролю в ближайшее время может быть подключен отобранный Фондом госимущества на конкурсе инвестсоветник Pericles Global Advisory. Об этом в кулуарах III международного форума корпоративных директоров сообщил министр Кабинета министров, глава Межведомственной рабочей группы по вопросам приватизации Александр Саенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Задержка (с приватизацией — Ред.) по времени приводит к накоплению очень большого количества проблем. Там (на ОПЗ — Ред.) могут начаться безвозвратные процессы», — пояснил он необходимость скорейшего привлечения Pericles к решению проблем предприятия.

Саенко уточнил, что в настоящее время при финансовой поддержке посольства США рассматривается возможность подписания меморандума между ФГИ, заводом и советником, чтобы Pericles мог приступить к работе и мониторить ситуацию на предприятии.

«И, возможно, даже будем рассматривать изменение менеджмента, так как там, по сути, нет менеджмента — там и.о., чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию», — добавил Саенко.

Он отметил, что отобранный инвестсоветник имеет рекомендации Goldman Sachs. «Думаю, у них есть набор таких людей, которые могут вести такой кризисный контроль над предприятием, в том числе, на должностях менеджмента», — сказал глава рабгруппы по вопросам приватизации.

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Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля этого года. Предприятие для возобновления работы несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако пока без успеха.

ОПЗ, Pericles Global Advisory
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Среда, 5 декабря 2018
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