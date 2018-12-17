В Будапеште всю ночь протестовали против правительства

Несколько тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Будапешта в ночь на понедельник в знак протеста против действий правительства Виктора Орбана, в частности, против ряда положений недавно одобренного трудового законодательства, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

Эта акция стала уже четвертой за последнюю неделю.

В ходе демонстрации между протестующими и сотрудниками полиции произошли столкновения, в том числе близ здания парламента Венгрии. Участники акции забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью и камнями, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

По данным правоохранительных органов, ранения в результате столкновений получили несколько полицейских. Информации о пострадавших среди участников протестов не приводится.

«Недовольство растет. На этой неделе они одобрили два законопроекта, которые не служат интересам венгерского народа», — приводит британская газета The Independent слова 26-летнего активиста по имени Энди, который принимал участие в воскресных протестах.

Участники акции выражают свое недовольство, в частности, недавно одобренным законом, предусматривающим увеличение допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Протестующие называют его «рабским законом».

Кроме того, акции проходят и в знак протеста против принятого на прошлой неделе закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться под контролем правительства страны. В полномочия новых инстанций будет входить рассмотрение вопросов, связанных с избирательным процессом, протестами и коррупцией. Критики этой инициативы считают, что правительство будет пытаться назначать судей, лояльных руководству страны.

Наблюдатели отмечают, что подобные демонстрации в Венгрии напоминают продолжающееся уже более месяца во Франции акции протеста движения «желтые жилеты».