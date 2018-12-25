Bitcoin упал сразу на 10%

Во вторник, 25 декабря, среднерыночная стоимость Bitcoin опустилась до отметки в $3800, после чего незначительно выросла. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне в $3840, за прошедшие сутки ее курс снизился на 10%.
Большинство цифровых денег также находится в «красной зоне»: XRP потерял 12% от цены, токен подешевел до $0,38, Ethereum — 13%, до $129, Bitcoin Cash — 24%, до $161. Общая капитализация отрасли снизилась на 10%, на данный момент она составляет $129 миллиардов.
Ранее в сети появилась информация о том, что крупнейшие американские финансовые учреждения не готовы работать с криптовалютами. Такие банки, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup приостановили разработку своих продуктов, связанных с цифровыми деньгами, из-за отсутствия спроса со стороны клиентов.
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