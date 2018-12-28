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Ученые объяснили, почему снег белый и от чего зависит форма снежинок

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Ученые объяснили, почему снег белый и от чего зависит форма снежинок

Французские специалисты метеоцентра ответили на вопросы, почему снег былый, а замерзшая вода прозрачная. В опубликованом газетой Le Figaro материале они также объяснили, от чего зависит форма снежинок.

Эксперты напомнили в этой связи, что превращение воды или водной взвеси в различные по форме снежинки далеко не простой процесс. В большинстве случаев он начинается с того, что вода притягивается к мельчайшим твердым частицам, которые могут быть диаметром в сотую долю миллиметра. То есть изначально это происходит в условиях отнюдь не идеального по чистоте воздуха.

Именно вокруг микрочастицы формируется начальная шестигранная призма — с шестью боковыми прямоугольными гранями. Кристаллы продолжают расти, однако их дальнейшая форма зависит от условий, в которых они оказались — от атмосферного давления, электрического поля облака, ветра, влажности и температуры. Причем наиболее важной является именно окружающая температура — она решает, будет ли развиваться и видоизменяться верхняя или нижняя призма, либо же их боковые грани.

Так, температуры в минус 5 — 10 градусов Цельсия приводят к образованию снежинок в форме иголочек или крошечных тонких столбиков. При температурах в 10 — 12 градусов образуются снежинки в форме пластинок или хлопьев. И лишь при минус 12 — 18 градусах получаются самые красивые — в форме «звездочек» с шестью лучами. При этом каждая снежинка имеет свои особенности и уникальна, так как формируется из различных по форме и числу кристаллов воды. В ходе своего формирования снежинки увеличиваются в размере от половины миллиметра до нескольких миллиметров.

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Белый же цвет снега вызван именно его структурой. У льда все кристаллы строго выстроены и ориентированы. Свет, поэтому, проходит сквозь лед, лишь несколько изменяя направление. У снега же, напротив, кристаллики льда расположены хаотично. В результате свет, попадая на один из них, в преломленном виде попадает на другой, который вновь изменяет его направление. Причем снежинки даже способны разлагать белый свет на цветные спектральные составляющие — но в результате все это дает именно белый цвет.

снег, исследование, снежинка
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