Ученые объяснили, почему снег белый и от чего зависит форма снежинок

Французские специалисты метеоцентра ответили на вопросы, почему снег былый, а замерзшая вода прозрачная. В опубликованом газетой Le Figaro материале они также объяснили, от чего зависит форма снежинок.
Эксперты напомнили в этой связи, что превращение воды или водной взвеси в различные по форме снежинки далеко не простой процесс. В большинстве случаев он начинается с того, что вода притягивается к мельчайшим твердым частицам, которые могут быть диаметром в сотую долю миллиметра. То есть изначально это происходит в условиях отнюдь не идеального по чистоте воздуха.
Именно вокруг микрочастицы формируется начальная шестигранная призма — с шестью боковыми прямоугольными гранями. Кристаллы продолжают расти, однако их дальнейшая форма зависит от условий, в которых они оказались — от атмосферного давления, электрического поля облака, ветра, влажности и температуры. Причем наиболее важной является именно окружающая температура — она решает, будет ли развиваться и видоизменяться верхняя или нижняя призма, либо же их боковые грани.
Так, температуры в минус 5 — 10 градусов Цельсия приводят к образованию снежинок в форме иголочек или крошечных тонких столбиков. При температурах в 10 — 12 градусов образуются снежинки в форме пластинок или хлопьев. И лишь при минус 12 — 18 градусах получаются самые красивые — в форме «звездочек» с шестью лучами. При этом каждая снежинка имеет свои особенности и уникальна, так как формируется из различных по форме и числу кристаллов воды. В ходе своего формирования снежинки увеличиваются в размере от половины миллиметра до нескольких миллиметров.
Белый же цвет снега вызван именно его структурой. У льда все кристаллы строго выстроены и ориентированы. Свет, поэтому, проходит сквозь лед, лишь несколько изменяя направление. У снега же, напротив, кристаллики льда расположены хаотично. В результате свет, попадая на один из них, в преломленном виде попадает на другой, который вновь изменяет его направление. Причем снежинки даже способны разлагать белый свет на цветные спектральные составляющие — но в результате все это дает именно белый цвет.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016