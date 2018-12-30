Путин написал послание Трампу

Глава РФ Владимир Путин написал послание президенту США Дональду Трампу в котором заявил, что Россия открыта к диалогу с Вашингтоном по самой обширной повестке дня, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2019 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

«В поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня», — говорится в сообщении.