В США сообщили о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии

Дональд Трамп принял решение замедлить уход американских солдат из Сирии, хотя по-прежнему намерен позднее завершить вывод войск. Об этом по итогам встречи с Трампом рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает CNN.
«После переговоров с президентом и главой Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом стало понятнее, куда мы движемся. Я думаю, что мы замедляем процесс вывода войск в разумной степени», — сообщил сенатор.
Он пояснил, что цель Соединенных Штатов остается прежней — «покинуть Сирию, убедившись, что „Исламское государство“ туда уже не вернется». Однако в этом процессе, по выражению Грэма, будет «сделана пауза», для того чтобы оценить последствия ухода американских военнослужащих.
Сенатор добавил, что влияние на президента оказала поездка в Ирак на прошлой неделе, в ходе которой Трамп провел встречи с американскими военнослужащими. Командиры подразделений сообщили ему, что ИГ не побеждена до конца, что, как передает Грэм слова Трампа, стало для американского президента «откровением».
Республиканец Линдси Грэм ранее неоднократно высказывался против вывода войск США из Сирии, указывая, что это может привести к катастрофическим последствиям для союзных американцам группировок. Незадолго до встречи Трампа он сообщил CNN, что намерен переубедить президента.
Напомним, что Трамп объявил о выводе войск из Сирии в конце декабря, мотивировав это победой над группировкой «Исламское государство». Территорию страны должны покинуть 2 тыс. американских военных.
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