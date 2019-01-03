Акции Apple упали еще почти на 10%

Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:00 по Киеву акции Apple на бирже Nasdaq снижаются в цене на 9,2%, до $143,5.

Глава корпорации Apple Тим Кук накануне заявил в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone. Главной причиной падения он назвал торговые войны между США и Китаем. Среди других факторов, негативно повлиявших на деятельность Apple, он назвал снижение себестоимости батарей смартфонов и повышение базовой учетной ставки в США, которая способствует притоку иностранного капитала и укреплению курса американского доллара.

Apple скорректировала прогноз своей выручки за квартал с 89-93 млрд долларов до 84 млрд долларов. Данное обстоятельство спровоцировало резкий спад — на 7,55% до $146,0 — котировок акций фирмы на электронных торгах фондовой биржи.