В Венеции начнут брать деньги с туристов за въезд в город

Власти Венеции заменили туристический налог, который должны были платить гости города, остающиеся на ночевку, платой за посещение даже на один день, сообщает Daily Mail.

Новую пошлину в размере от двух до пяти евро (в высокий сезон — до десяти) должны будут платить даже туристы, приезжающие в город на несколько часов. Сбор будет включен в наценку на авиабилеты, стоимость круизов и проезда в наземном транспорте.

По данным издания, в 2017 году туристический налог городу заплатили десять миллионов туристов, а новый сбор, по предварительным оценкам, коснется около 27 миллионов отдыхающих.

При этом в денежном эквиваленте Венеция получит 50 миллионов евро в год по сравнению с 30 миллионами, которые гости платят в бюджет города сейчас.