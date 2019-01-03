В Венеции начнут брать деньги с туристов за въезд в город

Власти Венеции заменили туристический налог, который должны были платить гости города, остающиеся на ночевку, платой за посещение даже на один день, сообщает Daily Mail.
Новую пошлину в размере от двух до пяти евро (в высокий сезон — до десяти) должны будут платить даже туристы, приезжающие в город на несколько часов. Сбор будет включен в наценку на авиабилеты, стоимость круизов и проезда в наземном транспорте.
По данным издания, в 2017 году туристический налог городу заплатили десять миллионов туристов, а новый сбор, по предварительным оценкам, коснется около 27 миллионов отдыхающих.
При этом в денежном эквиваленте Венеция получит 50 миллионов евро в год по сравнению с 30 миллионами, которые гости платят в бюджет города сейчас.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016