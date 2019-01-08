Члены экипажа «Аполлон 8» раскритиковали идею колонизации Марса

Два члена экипажа «Аполлона 8» убеждены, что человечество не сможет добраться до Марса, если для начала не вернется на Луну. В частности, об этом в интервью Politico сказал бывший капитан военно-морских сил США и астронавт «Аполлона 8» Джим Ловелл, который также прославился тем, что предотвратил катастрофу на борту «Аполлона 13».
Он подчеркнул, что любая миссия на Марс будет требовать развития технологий, которые бы превосходили все ожидания.
«Чтобы это сделать, было бы хорошо продолжить программу полетов на Луну, построить инфраструктуру и архитектуру», — сказал он.
В свою очередь, отставной полковник ВВС США и командир экипажа «Аполлона 8» Фрэнк Борман допускает, что человечество совершит полет на Марс. Но идею колонизации соседней планеты он называет «бредом».
«Я надеюсь, что однажды на Марсе появится человеческий след. Но я не думаю, что это произойдет скоро», — сказал он. «Но утверждение о колонизации Марса — это бред. Сомневаюсь, что там хоть когда-нибудь будет построена цивилизация», — добавил Борман.
Он также напомнил, что программа «Аполлон» была успешной и смогла отправить людей на Луну только потому, что в NASA в те времена было непоколебимая цель победить СССР в космической гонке. Сегодня же, по словам астронавта, американское космическое агентство не может составить нужный долгосрочный план и получить поддержку для него.
«NASA не может сформулировать последовательную миссию с тех времен. Каждый президент обещал поддержку исследованию космоса, но ни один из них не давал должное финансирование. Надеюсь, появится какой-то последовательный план возвращения на Луну, а затем полета на Марс. Но они должны отказаться от постоянной смены программы», — сказал командир «Аполлона 8».
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