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Члены экипажа «Аполлон 8» раскритиковали идею колонизации Марса

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Члены экипажа «Аполлон 8» раскритиковали идею колонизации Марса

Два члена экипажа «Аполлона 8» убеждены, что человечество не сможет добраться до Марса, если для начала не вернется на Луну. В частности, об этом в интервью Politico сказал бывший капитан военно-морских сил США и астронавт «Аполлона 8» Джим Ловелл, который также прославился тем, что предотвратил катастрофу на борту «Аполлона 13».

Он подчеркнул, что любая миссия на Марс будет требовать развития технологий, которые бы превосходили все ожидания.

«Чтобы это сделать, было бы хорошо продолжить программу полетов на Луну, построить инфраструктуру и архитектуру», — сказал он.

В свою очередь, отставной полковник ВВС США и командир экипажа «Аполлона 8» Фрэнк Борман допускает, что человечество совершит полет на Марс. Но идею колонизации соседней планеты он называет «бредом».

«Я надеюсь, что однажды на Марсе появится человеческий след. Но я не думаю, что это произойдет скоро», — сказал он. «Но утверждение о колонизации Марса — это бред. Сомневаюсь, что там хоть когда-нибудь будет построена цивилизация», — добавил Борман.

Он также напомнил, что программа «Аполлон» была успешной и смогла отправить людей на Луну только потому, что в NASA в те времена было непоколебимая цель победить СССР в космической гонке. Сегодня же, по словам астронавта, американское космическое агентство не может составить нужный долгосрочный план и получить поддержку для него.

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«NASA не может сформулировать последовательную миссию с тех времен. Каждый президент обещал поддержку исследованию космоса, но ни один из них не давал должное финансирование. Надеюсь, появится какой-то последовательный план возвращения на Луну, а затем полета на Марс. Но они должны отказаться от постоянной смены программы», — сказал командир «Аполлона 8».

Источник

Марс, Луна
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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