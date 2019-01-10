Власти Китая предложили Илону Маску местную «грин-карту»

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян предложил американскому бизнесмену Илону Маску «грин-карту» Китая, сообщается на сайте Госсовета.
На встрече с Кэцяном Маск рассказал, что хочет сделать завод Tesla в Шанхае примером всему миру, добавив, что очень любит Китай и хотел бы приезжать в эту страну чаще. «Если вы придерживаетесь таких взглядов, мы можем выдать вам «грин-карту», — ответил ему премьер Госсовета.
В понедельник, 7 января, Маск объявил о начале строительства в Шанхае завода Tesla. Как отмечает агентство Reuters, это первое принадлежащее иностранцу предприятие по производству автомобилей в Китае и первая фабрика Tesla за пределами США.
Согласно планам компании, на первых этапах в Шанхае планируется выпускать по 250 тыс. автомобилей Tesla Model 3 и Tesla Model Y в год, в дальнейшем завод завод должен удвоить эти показатели.
В январе Tesla отчиталась о рекордном для нее уровне производства, в последнем квартале прошлого года компания собрала 86,5 тыс. машин, 61 тыс. из которых — седаны Tesla Model 3.
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