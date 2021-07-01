Илон Маск похвалил достижения коммунистического Китая

Глава американской корпорации Tesla Илон Маск выступил с высокой оценкой экономических достижений Китая на фоне широко отмечаемой в стране 100-летней годовщины создания Коммунистической парти Китая (КПК).

«Экономическое процветание, достигнутое Китаем, поистине поражает, особенно это касается инфраструктуры, — цитирует миллиардера в четверг гонконгская газета South China Morning Post. — Я предлагаю всем посетить эту страну и увидеть все своими глазами».

Единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla расположено в Шанхае. Соглашение о строительстве завода было подписано в июле 2018 года. Компания официально заявляла о планах постепенно довести годовой объем производства на нем до 500 тыс. автомобилей.