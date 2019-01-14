Поджог союза венгров в Ужгороде организовал немецкий журналист

Гражданин Польши, которого обвиняют в причастности к поджоге здания Союза венгров в Ужгороде, заявил в суде, что получил указания о нападении от немецкого журналиста, который работал консультантом депутата немецкого парламента от ультраправой «Альтернативы для Германии». Об этом сообщает «Радио Свобода».
28-летний Михал Прокопович сообщил Краковскому суду, что немецкий журналист Мануэль Охсенрайтер дал ему указание о нападении 4 февраля 2018 года на офис Венгерской культурной ассоциации в Ужгороде.
Прокопович является одним из трех подозреваемых поляков, имеющих связи с ультраправым движением «Фаланга», которые предстали перед судом в Кракове 14 января.
42-летний Охсенрайтер имеет связи с польскими правыми активистами, включая Матеуша Пискорского, основателя пророссийской партии «Змияна», который был арестован в 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России и Китая.
Охсенрайтер — редактор правого немецкого журнала Zuerst! (Прежде всего!), в течение последних пяти лет часто выступал в российских государственных средствах массовой информации, выражая поддержку пророссийским боевикам на Донбассе.
В последние месяцы он также работал консультантом Маркуса Фронхмайера, депутата немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии», которая выступала за отмену санкций ЕС.
Сам Охсенрайтер ранее отвергал все заявления о его причастности к преступлению. Польские власти пока не выдвигали против него никаких обвинений.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016