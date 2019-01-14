Поджог союза венгров в Ужгороде организовал немецкий журналист

Гражданин Польши, которого обвиняют в причастности к поджоге здания Союза венгров в Ужгороде, заявил в суде, что получил указания о нападении от немецкого журналиста, который работал консультантом депутата немецкого парламента от ультраправой «Альтернативы для Германии». Об этом сообщает «Радио Свобода».

28-летний Михал Прокопович сообщил Краковскому суду, что немецкий журналист Мануэль Охсенрайтер дал ему указание о нападении 4 февраля 2018 года на офис Венгерской культурной ассоциации в Ужгороде.

Прокопович является одним из трех подозреваемых поляков, имеющих связи с ультраправым движением «Фаланга», которые предстали перед судом в Кракове 14 января.

42-летний Охсенрайтер имеет связи с польскими правыми активистами, включая Матеуша Пискорского, основателя пророссийской партии «Змияна», который был арестован в 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России и Китая.

Охсенрайтер — редактор правого немецкого журнала Zuerst! (Прежде всего!), в течение последних пяти лет часто выступал в российских государственных средствах массовой информации, выражая поддержку пророссийским боевикам на Донбассе.

В последние месяцы он также работал консультантом Маркуса Фронхмайера, депутата немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии», которая выступала за отмену санкций ЕС.

Сам Охсенрайтер ранее отвергал все заявления о его причастности к преступлению. Польские власти пока не выдвигали против него никаких обвинений.