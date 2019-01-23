BuzzFeed обнародовал эскизы «башни Трампа» в московском Сити

Здание Trump Tower в Москве задумывалось как самый высокий небоскреб в Европе, пишет портал BuzzFeed со ссылкой на различные документы (электронную почту, смс-сообщения, архитектурные планы), оказавшиеся в распоряжении редакции.
Материал опубликован после того, как 21 января юрист Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналу The New Yorker заявил, что проект строительства башни остановился на отправке в Москву письма о намерении построить здание. «Никаких денег не платили, никаких планов не строили. Даже черновиков не было. Никаких документов», — сказал он.
На самом же деле проект «роскоши на берегах Москвы-реки» был проработан, говорится в публикации BuzzFeed. Издание также опубликовало рендеры здания. Предполагалось, что небоскреб был бы выше «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге (462 м).
План стеклянного 100-этажного здания к сентябрю 2015 года составил архитектор из Нью-Йорка (его имя не приводится). В нем, согласно подписанному Трампом в октябре 2015 года письму, было бы примерно 250 кондоминиумов класса люкс. Часть башни стала бы гостиницей с не менее чем 150 номерами. В здании также были бы фитнес-центр, спа, парковка и другие удобства. В документах указывалось право представителей Трампа присвоить спа имя Иванки Трамп (в таком случае она бы занялась и дизайном интерьера). Построить здание планировали в районе Москва-Сити. Об этих деталях в сентябре 2017 года сообщал телеканал CNN.
За реализацию проекта компания Трампа получила бы $4 млн, плюс проценты от продажи недвижимости (ставки были согласованы в размере от 5 до 1% в зависимости от стоимости проданных площадей), от аренды офисных помещений, от выручки от продажи напитков и питания.
Напомним, на прошлой неделе BuzzFeed сообщил, что Трамп велел своему бывшему юристу Майклу Коэну соврать конгрессу США о ходе переговоров о строительстве башни и сказать, что они завершились раньше, чем на самом деле. Однако не соответствующими действительности материалы издания назвали как Трамп, так и представитель спецпрокурора Мюллера.
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