Американцы разделились в вопросе, стоит ли выводить войска из Сирии

Решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии поддерживает 39% американцев, против выступает 35%. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного Национальным центром изучения общественного мнения при Чикагском университете (National Opinion Research Center — NORC) по заказу информационного агентства Associated Press.

Решение о выводе американских войск из Сирии в большей степени поддерживают сторонники правящей Республиканской партии.

Такое мнение высказали 56% опрошенных, причисливших себя к республиканцам, и 26% респондентов, стоящих на стороне демократов.

В целом опрос показал, что большинство американцев скептически относится к внешнеполитическому курсу 45-го президента США. 63% респондентов не одобряет, как Трамп справляется со своими обязанностями на внешнеполитическом фронте. Обратной точки зрения придерживаются только 35% опрошенных.

Напомним, Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск США из Сирии. По словам американских официальных лиц, вывод военнослужащих численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.