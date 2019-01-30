Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в ближайшее время», отношения Вашингтона и Пхеньяна, по его словам, никогда не были такими хорошими.

«Отношения Северной Кореи и США хороши, как никогда. Никаких испытаний, останки возвращают, заложников отпускают. Есть неплохой шанс денуклеаризации», — написал американский лидер в своем официальном Twitter.

«Время покажет, что произойдет в Северной Корее, но в конце предыдущей администрации отношения были ужасны, должны были произойти плохие вещи. Сейчас — другое дело, я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время», — добавил он.

Ранее Трамп заявил журналистам, что переговоры Вашингтона и Пхеньяна идут хорошо, стороны также обсуждают место проведения второго саммита США — КНДР. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп планирует встретиться с лидером КНДР в конце февраля.

Первая встреча главы Белого дома и северокорейского лидера состоялась в июне 2018 года, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.