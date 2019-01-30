Войти
Минздрав не намерен объявлять эпидемию кори в Украине
официально
Минздрав не намерен объявлять эпидемию кори в Украине
Правительство вернет пониженные нормы потребления газа
регулирование
Правительство вернет пониженные нормы потребления газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном

308
Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в ближайшее время», отношения Вашингтона и Пхеньяна, по его словам, никогда не были такими хорошими.

«Отношения Северной Кореи и США хороши, как никогда. Никаких испытаний, останки возвращают, заложников отпускают. Есть неплохой шанс денуклеаризации», — написал американский лидер в своем официальном Twitter.

«Время покажет, что произойдет в Северной Корее, но в конце предыдущей администрации отношения были ужасны, должны были произойти плохие вещи. Сейчас — другое дело, я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время», — добавил он.

Ранее Трамп заявил журналистам, что переговоры Вашингтона и Пхеньяна идут хорошо, стороны также обсуждают место проведения второго саммита США — КНДР. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп планирует встретиться с лидером КНДР в конце февраля.

Читайте также: Украина хочет пропустить всех жителей ЛДНР через полиграф

Первая встреча главы Белого дома и северокорейского лидера состоялась в июне 2018 года, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Дональд Трамп, Ким Чен Ын, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 января 2019
Вторник, 29 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О промполитике и догоняющем развитии

Уничтожение промышленности в Украине приведет ее к дальнейшему ослаблению как государства. В результате, она может стать добычей агрессивной России, которая, умирая, таки может удавить Украину еще раз. Но может и не стать, если РФ будет уничтожаться быстро и нелинейно (или вообще экспоненциально). Гипотетическое же проведение промышленной политики будет носить у нас репрессивный и мобилизационный характер.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Живите на пределе!

В борьбе со всеми моими многочисленными проблемами, в работе над новыми привычками, в процессе написания книг и обучения других я обнаружил кое-что очень полезное для роста, обучения и познания. Я называю это «Правило предела». Вот оно: проводите большую часть времени на пределе возможностей. И это поможет вам значительно вырасти со временем.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016