Украина хочет пропустить всех жителей ЛДНР через полиграф

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос допускает проверку жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик.
Как рассказал Матиос в эфире телеканала «112.Украина», Верховный главнокомандующий Петр Порошенко дал поручение продумать механизм, как узнать и разделить «людей простых, которые вынужденно живут в режиме оккупации и работают там учителями... и тех, кто сознательно организовывает фейковые выборы и незаконно собирает налоги».
Военный прокурор отметил, что такого механизма нет, и единственным ноу-хау может быть проверка на полиграфе.
«Я вам открою большую тайну для всего государства. В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы в ответах дает ответ, искренне или нет говорит человек», — рассказал Матиос.
Он подчеркнул, что для такой работы необходим компьютер и полчаса времени на каждого человека.
«Если Европа и мы найдем возможность, и люди пройдут эти полиграфы, мы отсеем тех, кто вынужден жить и работать на оккупированных территориях», — рассказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, означает ли это, что придется пропустить все население через полиграфы, Матиос сказал: «Придется пропустить все, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться будет и мстить будет — таковы реалии Украины».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016