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Украина хочет пропустить всех жителей ЛДНР через полиграф

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Украина хочет пропустить всех жителей ЛДНР через полиграф

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос допускает проверку жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик.

Как рассказал Матиос в эфире телеканала «112.Украина», Верховный главнокомандующий Петр Порошенко дал поручение продумать механизм, как узнать и разделить «людей простых, которые вынужденно живут в режиме оккупации и работают там учителями... и тех, кто сознательно организовывает фейковые выборы и незаконно собирает налоги».

Военный прокурор отметил, что такого механизма нет, и единственным ноу-хау может быть проверка на полиграфе.

«Я вам открою большую тайну для всего государства. В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы в ответах дает ответ, искренне или нет говорит человек», — рассказал Матиос.

Он подчеркнул, что для такой работы необходим компьютер и полчаса времени на каждого человека.

«Если Европа и мы найдем возможность, и люди пройдут эти полиграфы, мы отсеем тех, кто вынужден жить и работать на оккупированных территориях», — рассказал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, означает ли это, что придется пропустить все население через полиграфы, Матиос сказал: «Придется пропустить все, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться будет и мстить будет — таковы реалии Украины».

Анатолий Матиос, полиграф, ЛДНР
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