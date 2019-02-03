Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не исключает, что Америка задействует свои вооруженные силы в Венесуэле. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу CBC.

Лидеру СЩА был задан вопрос о том, в каком случае он применил бы военную силу в этой латиноамериканской стране. «Я не хочу говорить это», — ответил Трамп. Вместе с тем он подчеркнул, что «это, определенно, одна из возможностей».

Президент США также заявил, что ранее отказался от встречи с Мадуро.

Кроме того он заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.

«Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу в Ираке. Мы можем ее сохранить. Одна из причин, по которой я хочу сохранить ее, заключается в том, что я хочу немного наблюдать за Ираном, потому что Иран — вот настоящая проблема», — сказал он.