В школах Грузии отменяют выпускные экзамены

Министерство образования Грузии определило новые правила выдачи школьных аттестатов, которые будут задействованы уже в этом году.

«С 2018-2019 учебного года в Грузии будут упразднены выпускные экзамены в школах для учеников 11-х и 12-х классов», — говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье, передает Интерфакс-Украина.

Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, учащиеся должны будут получить положительные оценки по всем предметам — 5 или более баллов по десятибалльной системе оценки знаний.

В сообщении отмечается, что ученики, которые провалили или по каким-либо другим причинам не смогли сдать выпускные экзамены в прошлые годы, также смогут взять аттестат, если по всем предметам имеют от пяти и более баллов.

«У выпускников, которые получат аттестат, будет право пройти регистрацию с целью приема в профессиональные и высшие учебные заведения как в 2019 году, так и в последующие годы», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобразовании Грузии, отмена экзаменов направлена на усиление роли школы в системе образования. Там подчеркнули, что во время разработки новых правил были учтены все вопросы, которые ставились в течение нескольких лет, чтобы в школе больше внимания уделяли именно учебе, а не экзаменационной процедуре.