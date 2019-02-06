Церемония «Оскар» впервые с 1989 года пройдет без ведущего

91-я церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2019 году пройдет без ведущего, информацию подтвердила Reuters Керри Берк, президент ABC Entertainment (компания будет вести трансляцию церемонии). По словам Берк, основной акцент грядущей церемонии будет сделан на знаменитостях, которые будут вручать награды, а трансляция вручения «Оскара» будет «весьма захватывающей».
В декабре ведущим церемонии «Оскар» был объявлен американский актер и комик Кевин Харт. После этого свой протест против его кандидатуры выразили представители сексуальных меньшинств — из-за его заявления в адрес ЛГБТ-сообщества. Например, в 2010 году Харт говорил: «Если я смогу помешать моему сыну быть геем, я сделаю это».
В итоге актер отказался от предложения выступить в роли ведущего церемонии вручения кинопремии. Харт принес свои извинения тем, кому «причинил боль», отметив, что его «цель — объединить людей, а не отдалять их друг от друга».
В последний раз премию «Оскар» вручали без ведущего в 1989 году, тогда публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.
Церемония вручения «Оскара» состоится 24 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
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