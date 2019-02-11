В Конгрессе США признали неэффективность антироссийских санкций

Комитет Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам опубликовал меморандум, в котором отмечается неэффективность санкций США в отношении России.
«Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности», — говорится в опубликованном документе, сообщает Интерфакс-Украина.
«Многие эксперты отмечают, что отсутствие единой позиции в администрации США по российской проблеме и о том, какой должна быть политика в отношении Москвы, а также отсутствие последовательной стратегии и позиции Белого дома по России подорвали эффективность антироссийских санкций», — отмечается в меморандуме.
«Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам, в то время как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия», — указано в документе.
При этом в меморандуме раскритиковали решение Минфина США о выведении из-под санкций трех компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Ранее управление Минфина США по контролю за иностранными активами исключило En+ , «РусАл» и «Евросибэнерго» из санкционного списка после того, как Дерипаска сократил свою долю в этих компаниях до 45%, чтобы введенные против него санкции не распространялись на эти компании.
Как отмечают конгрессмены, несмотря на сокращение доли в компаниях, Дерипаска сможет сохранить контроль над En+, «РусАлом» и «Евросибэнерго». Сам же Олег Дерипаска находится под санкциями США в связи с тем, что на Западе его тесно связывают с Кремлем, а также считают деловым партнером экс-советника Дональда Трампа Пола Манафорта, которого в США обвиняют в деятельности против интересов США.
«Решение Минфина США об исключении этих компаний из „черного списка“ может привести к их попаданию в „белые списки“, что позволит им привлекать иностранный капитал», — отмечают в комитете Палаты представителей, подчеркивая, что компании могут помогать Кремлю «вести деятельность против интересов США».
Заседание комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам, посвященное, в том числе, санкциям Вашингтона в отношении Москвы, Каракаса, Пхеньяна и Тегерана назначено на 12 февраля.
После промежуточных выборов в США в 2018 году большинство мест в Палате представителей заняли конгрессмены из Демократической партии США, таким образом, с 2019 года контроль над комитетами Палаты представителей перешел демократам, активно критикующим деятельность республиканской администрации США.
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