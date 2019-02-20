Нацбанк практически не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 20 февраля, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку - до 27,1733 грн за доллар против 27,1859 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,6895 грн против 30,7962 грн накануне.