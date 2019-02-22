США оставят в Сирии «миротворческий контингент»

После вывода американских войск из Сирии в стране останется небольшая группа солдат. Об этом, как передает Reuters, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«В течение некоторого времени в Сирии останется небольшой миротворческий контингент из около 200 человек», — рассказала она. Точное место дислокации и срок их развертывания неизвестны.
Источники Reuters в американской администрации утверждают, что решение о сохранении в Сирии группы военнослужащих прорабатывалось на фоне критики президента США за полный вывод солдат из зоны конфликта. «Это четкое указание нашим союзникам и членам коалиции, что мы будем оставаться там в некотором смысле», — заявил собеседник агентства.
Один из источников Reuters рассказал, что по первоначальным планам часть солдат может быть оставлена в северо-восточной Сирии, а часть — на базе в Эт-Танфе. Однако эти планы могут поменяться, добавил он.
19 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии в течение максимум 100-дневного срока. Он объяснил это военным разгромом основной части боевиков «Исламского государства».
Однако в начале феврале Пентагон подготовил доклад, в котором говрилось, что ИГ может отвоевать обратно позиции в Сирии, если на группировку не будет оказываться постоянное давление. Вывод американских войск из Сирии может привести к тому, что успешное контрнаступление ИГ позволит им за полгода-год вернуть значительную часть утерянных территорий, предположили в ведомстве.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016