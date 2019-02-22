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США оставят в Сирии «миротворческий контингент»

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США оставят в Сирии «миротворческий контингент»

После вывода американских войск из Сирии в стране останется небольшая группа солдат. Об этом, как передает Reuters, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«В течение некоторого времени в Сирии останется небольшой миротворческий контингент из около 200 человек», — рассказала она. Точное место дислокации и срок их развертывания неизвестны.

Источники Reuters в американской администрации утверждают, что решение о сохранении в Сирии группы военнослужащих прорабатывалось на фоне критики президента США за полный вывод солдат из зоны конфликта. «Это четкое указание нашим союзникам и членам коалиции, что мы будем оставаться там в некотором смысле», — заявил собеседник агентства.

Один из источников Reuters рассказал, что по первоначальным планам часть солдат может быть оставлена в северо-восточной Сирии, а часть — на базе в Эт-Танфе. Однако эти планы могут поменяться, добавил он.

19 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о решении вывести 2 тыс. американских военнослужащих из Сирии в течение максимум 100-дневного срока. Он объяснил это военным разгромом основной части боевиков «Исламского государства».

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Однако в начале феврале Пентагон подготовил доклад, в котором говрилось, что ИГ может отвоевать обратно позиции в Сирии, если на группировку не будет оказываться постоянное давление. Вывод американских войск из Сирии может привести к тому, что успешное контрнаступление ИГ позволит им за полгода-год вернуть значительную часть утерянных территорий, предположили в ведомстве.

США, Сирия
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