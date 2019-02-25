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В Одессу зашел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами на борту

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В Одессу зашел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами на борту

Американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook (DDG 75), вошедший 19 февраля в Черное море, в понедельник прибыл в Одессу, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным оборонного ведомства Турции, на минувшей неделе американский корабль провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих» (TCG Fatih).

«Дональд Кук», оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», наряду с эсминцами ВМС США «Карни», «Росс» и «Портер», размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

«Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции «Атлантическая решимость», — говорилось в сообщении 6-го флота после захода эсминца в Черное море.

Как сообщалось, «Дональд Кук» в январе текущего года также заходил в Черное море. В ходе пятидневного пребывания он побывал с визитом в грузинском порту Батуми, а также провел совместные учения с кораблями Службы береговой охраны Грузии.

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В минувший вторник в Черное море также зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы — плавбаза ВМС Германии «Верра», минный тральщик ВМС Турции «Акчакоца», а также румынский минный тральщик «Лейтенант Лупу Динеску» и болгарский минный тральщик «Цибър».

Одесса, эсминец, ВМФ США, Дональд Кук
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