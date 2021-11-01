США направили в Черное море второй за неделю корабль

Американский ракетный эсминец USS Mount Whitney направился в акваторию Черного моря. Об этом сообщает шестой флот ВМС США в Twitter.
Эсминец будет проводить совместные операции с НАТО и партнерами США в регионе, сказано в сообщении.
Ранее, 29 октября, Шестой флот ВМС США передавал, что в акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter. Корабль также прибыл в регион для участия в совместных маневрах с союзниками. Перед этим эсминец был задействован в двухдневных учениях в Эгейском море совместно союзным флотом Германии, Турции, Румынии и Италии.
Американские ВМС заявили, что начинают операции в Черном и Средиземном море 29 октября. В соответствии с планом, «для обеспечения безопасности и стабильности в регионе» в них должны принять участие Шестой флот ВМС США, военно-морские ударные силы и силы поддержки НАТО.
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