В Одессу зашел американский эсминец USS Ross

Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт во вторник утром.

Об этом сообщает издание «Думская».

Несмотря на сильный туман, операция швартовки прошла успешно. Это тридцатый заход военного корабля НАТО в Черное море в этом году, из них 15 заходили в Одессу.

В 2016 году эсминец USS Ross вместе американским десантным кораблем принимал участие в международных учениях «СиБриз-2016» и несколько дней провел в Одессе.

Ранее командование 6-м флотом США сообщило, что эсминец прошел Босфор и направляется в Черное море.

«USS Ross начинает свой транзит через северный пролив по пути к Черному морю для проведения операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. В восьмой раз в этом году корабль ВМС США посетил Черное море», — говорилось в заявлении.