Трамп пообещал КНДР экономическое процветание в обмен на денуклеаризацию

Президент США Дональд Трамп считает, что КНДР в скором времени может стать такой же процветающей страной, как Вьетнам. Об этом американский лидер написал во вторник в Twitter.
«Вьетнам процветает как немногие страны. КНДР станет такой же страной и очень скоро, если согласится на денуклеаризацию. Потенциал невероятен, огромные возможности для моего друга Ким Чен Ына, которым нет аналога в истории», — написал американский лидер.
В преддверии саммита Трамп также обратился к представителям Демократической партии США с требованием не указывать ему, как вести переговоры с Пхеньяном.
«Демократам следует прекратить говорить о том, как мне следует поступать с Северной Кореей, а вместо — пускай зададут себе вопрос, почему они не сделали „этого“ в течение восьми лет администрации Обамы», — написал он в Twitter.
Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi, а президент США — в отеле JW Marriott.
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