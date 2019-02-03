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США не намерены выводить войска с Корейского полуострова в рамках сделки с КНДР

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США не намерены выводить войска с Корейского полуострова в рамках сделки с КНДР

Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из Республики Корея в рамках договоренностей с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, текст которого был опубликован в воскресенье.

«У нас в Южной Корее 40 тыс. военнослужащих, содержать их очень дорого. Но у меня нет таких планов, я никогда даже не обсуждал возможность вывести их», — сказал он.

При этом, по словам Трампа, в настоящее время у Вашингтона есть все шансы для достижения договоренностей с Пхеньяном. «Существует очень большая вероятность того, что мы достигнем соглашения. Я думаю, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — Ред.) тоже устал от того, с чем ему приходится иметь дело. У него есть шанс сделать Северную Корею настоящим экономическим гигантом», — подчеркнул президент США.

Он также сообщил о том, что объявит о дате и месте проведения новой встречи с Ким Чен Ыном во время выступления с посланием к Конгрессу или вскоре после этого.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли на этой встрече совместное заявление: Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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В настоящее время Вашингтон и Пхеньян готовят второй саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Американская сторона заявляла, что эти переговоры планируется провести к концу февраля. В качестве возможного места саммита назывались несколько городов Вьетнама.

Дональд Трамп, КНДР, Ким Чен Ын, политика Трампа
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